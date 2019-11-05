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    HaberlerEgeZeytinyağlılar yarıştı
    05.11.2019 - 01:34 |

    Zeytinyağlılar yarıştı

    Zeytinyağlılar yarıştı

    Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen 6. Zeytin Hasat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Zeytinyağının sofralardaki kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla zeytinyağlı yemek şovu ve zeytinyağı tadımı yapıldı. Şefler, zeytin ve zeytinyağı kullanarak pişirme teknikleri tanıttı. Çiçeklerle sunulan zeytinyağlı dolma, ekşili köfte, keşkek, tarhana, zeytinyağlı tavuk dolması, çeşitli ot kavurmaları ve yöresel tatlılarla donatılan masalarda tadım yapan şefler, yarışmanın en iyisini seçmekte zorlandı.

    Orhan birinci

    Jürinin değerlendirmesi sonucu Nigar Orhan birinci, Nurhayat Bilgin ikinci, Ayşen Sezgin de üçüncü oldu. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Memecik türü zeytinlerden elde edilen Milas zeytinyağının son derece kaliteli olduğunu söyledi. l AA

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