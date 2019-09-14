Ziyaretçi rekoru İzmir'e yetmez

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) özel yönetim raporunda İzmir turizminin ağustos ayı analizine yer verildi; 2019’un ilk sekiz ayı değerlendirildi. Rapora göre İzmir, yılın ilk sekiz ayında ziyaretçi sayısını yüzde 22 artırdı.

Milyonları konuk etti

Yabancı turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 24, yerli turist sayısı ise yüzde 16 artış gösterdi. İzmir turizmi 2019 yılının Ağustos ayında 209 bin 909’u yabancı, 107 bin 222’si vatandaş olmak üzere toplam 317 bin 131 kişiyi ağırladı.

Almanya yine birinci

Ocak-ağustos döneminde kente en çok turist gönderen on ülke Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Fransa, Belçika, Polonya, Yunanistan, Rusya ve Belarus oldu. Sekiz aylık dönemde ziyaretçi sayısını 2018’e oranla yüzde 13 artıran İzmir, toplam 1 milyon 386 bin 118 kişiyi konuk etti. 2019 yılı ocak-ağustos döneminde Almanya, Hollanda, Rusya, KKTC, Avusturya, Filipinler, Danimarka ve İsveç dışındaki pazarlarda artış yaşandı. Yılın sekiz aylık döneminde toplam ziyaretçi sayısında tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşıldığını anlatan ETİK Başkanı Mehmet İşler, bu rakamlarla yetinmemek gerektiğini belirtti, “İzmir’e en az nüfusu kadar ve o ölçüde de nitelikli, para harcayan turist gelmesini sağlamalıyız. Zengin turizm potansiyelimizi ortaya koyacak tanıtım atağına bir an önce başlamalıyız” dedi.