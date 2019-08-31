‘Ziyaretçi sayısı 70 bini bulacak’

UŞAK İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Uşak Ege 5. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı’na 70 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. GL Platform tarafından 5-8 Eylül’de düzenlenecek olan fuar, 50 bin çiftçinin bulunduğu kentte sektör temsilcilerine ev sahipliği yapacak. Genetik alandaki son yeniliklerin izlenebileceği fuarda, yem sektöründeki gelişmeler ve en yeni tarım araçlarının tanıtımı da yapılacak. Fuarı, geçen yıl yaklaşık 40 bin çiftçi ziyaret etmişti.