Ziynet sessiz kalmadı

Sanatçıların görevinin sadece sahneye çıkmak olmadığını belirten Sali, sahneye pankartlarla çıkan iki kız hayranı ile birlikte, Türkiye’yi sarsan kadın cinayetlerini protesto etti. “Şiddete Hayır!” “Kadın cinayetlerine son” “Emine Bulut” pankartlaını havaya kaldıran Sali, “Kadın cinayetlerine son verilmesi için erkeklere de görev düşüyor. Çünkü kurunun yanında yaş da yanar. Yaş, siz oluyorsunuz” diye konuştu.

Son günlerde meydana gelen orman yangınları konusuna da değinen Sali, seyiricilerden karşılık gelmemesi üzerine, “Neden böyle sessiz kalıyoruz?Sessizliğe mi gömüldük? Sessizliğe gömülmememiz mi gerekir. Sesimizi öyle yükseltmemiz gerekiyor ki, ne ağaçlarımız kesilsin, ne kadınlarımız kesilsin, ne çocuklarımız taciz edilsin, ne hayvanlarımız zarar görsün. Sizin gibi dostlara ihtiyacımız var. Ele ele olup, kenetlenmemiz gerekir” diye konuştu. Dinleyiciler de alkışlarla destek verdi.



