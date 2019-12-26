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    HaberlerEge Haberleri ‘Zor bir maça çıkacağız’
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    26.12.2019 - 07:50 |

    ‘Zor bir maça çıkacağız’

    TFF 1. Lig’in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Osmanlıspor’u konuk edecek Ekol Hastanesi Balıkesirspor’un Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, maçı kazanıp sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi.

    ‘Zor bir maça çıkacağız’

    TFF 1. Lig’in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Osmanlıspor’u konuk edecek Ekol Hastanesi Balıkesirspor’un Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, maçı kazanıp sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi. Oyuncularının motivasyonunun yüksek olduğunu dile getiren Kurşunlu, “Osmanlıspor; koşan, genç ve dirençli oyunculardan kurulu bir takım. Zor bir maça çıkacağız. Dersimize iyi çalıştık ve Osmanlıspor’u iyi analiz ettik. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alan taraf olmak, ayrıca devreyi galibiyetle kapatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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