Zorlukları sevmek!

Kenevire benzer büyük yapraklı, elyaflı, dokumada kullanılan bir bitki olan, ‘sisal’ın büyük kısmı Meksika Körfezi ile Antil Adaları arasındaki Yukatan’da üretilirmiş. Ve bu bitki taşlı, sert ve faydalı organik maddesi az toprakta yetişirmiş. Bir gün bir Amerikan şirketi, Florida’da sisal üretmeye karar vermiş. Ve iyi bakılmış, mükemmel açılmış, araziye tohum atılmış. Vakti gelmiş, bitki büyümüş, Amerikalılar sevinmiş. ‘Yaşasın’ sisal egemenliğini Yukatanlıların elinden aldık. Ürünü biçmişler ve yaprakların içinde bulunması gereken elyafı aramaya başlamışlar. Fakat o büyük yapraklarda bir gram bile elyaf bulunmadığını, büyük bir hayretle görmüşler. İşte o zaman sorun anlaşılmış: ‘Hayatının kolaylaştırılması bu bitkiyi mahvediyor. Zorlukları seviyor sisal, belli.





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Bir zaman önce, bir yerde okumuştum. Mutlu insanın hikâyesi olmaz diyordu. Hikâyeleri acı çekenler mi yazıyor. ‘Babası, borçları yüzünden hapishaneye düşünce çalışarak borçları ödemek, ailesine bakmak zorunda kalan, okula gidemeyen, küçük bir çocuk kendini yetiştiriyor... Charles Dickens, İngiltere’de Victoria Devri’nin en iyi romancısı olarak nitelendiriliyor. “Yaşayıp durduğun şu ortamda öyle şatafatlı elbiseler giyip böbürlenme. Kibir ve gurur bütün saltanatları devirir. Alçakgönüllü ol...” Shakespeare-Othello’dan alıntı.

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Çok zaman düşündüğüm oluyor. Gurur ile kibri birlikte sürdürenler acaba farkındalar mı? Ne denli büyük bir yük taşıdıklarının. Alçakgönüllülüğü bir erdem olarak görmüyorum. İnsanın olması gereken doğallığı, güzel yanı değil midir o? İnsan neden yalan söyler. Bence sıkıştığında, çıkmaz sokağa girdiğinde ya da gerçek duygularını gizlediğinde. Yalancılık, çıkar yol oluyor. Okudukça, öğrendikçe yaşama farklı boyutlarda tutunma isteği gelişiyor insanın. Anlam kazanıyor yaşamak. Gazeteler, dergiler, kitaplar... Her defasında okuyarak yeni dostluklarla çoğalmak. Aydınlık, güleç yüzlü, genç bir yazar Gülşah Elikbank. Yanlış anımsamıyorsam bir yazısından alıntılamıştım. Şöyleydi. “Bir insanı varlığınızla değiştiremiyorsanız, ona yokluğunuzun neye benzediğini göstermeniz gerekir.” Ağır bir yük öneriyor genç insan. Ama amacına ulaştığında büyük rahatlama, hafiflik. Neleri yitirdik salt çekip gitmelerle. Kolaycılığı yeğledik. Kolaycılık, hayatı mahvediyor. Sisal gibi, zorlukları sevmek lazım. Esen kalın, iyi pazarlar...

KORKU

Bize türkülerimizi söyletmiyorlar

Robesan

Kartal kanatlı kanaryam

İnci dişli zenci kardeşim

Türkülerimizi söyletmiyorlar bize

Korkuyorlar Robesan

Şafaktan korkuyorlar,

Görmekten, duymaktan, dokunmaktan

Korkuyorlar...

Yağmurda çırçıplak yıkanır gibi ağlamaktan,

Sımsıkı bir ayvayı dişler gibi

Gülmekten korkuyorlar.

Sevmekten korkuyorlar, bizim

Ferhat gibi sevmekten

(Sizin de bir Ferhat’ınız vardır elbet.

Robesan, adı ne?)

Tohumdan ve topluluktan korkuyorlar,

Akan sudan ve hatırlamaktan korkuyorlar,

Ne iskonto, ne komisyon ne vade

İsteyen bir dost eli

Sıcak bir kuş gibi gelip konmamış ki

Avuçlarının içine

Ümitten korkuyorlar Robesan, ümitten

Korkuyorlar, kartal kanatlı kanaryam

Türkülerimizden korkuyorlar

Robesan...

Nâzım Hikmet

ÖZLÜ SÖZLER

Dünyayı değiştirenler, bunu önceden yapabileceklerini düşünecek kadar çılgın insanlardır. - Steve Jobs

Sopalar ve taşlar, kemikleri kırabilir ama kelimeler öldürür. - Oliver Sacks

En iyi bildiğinden şüphe et. - Descartes

Steve Jobs-Öğütler

Çocuklarınızı zengin olması için eğitmeyin. Mutlu olmaları için eğitin ki, büyüdüklerinde her şeyin fiyatını değil, değerini bilsinler.

En iyi altı doktor vardır: Güneş ışığı, dinlenmek, egzersiz yapmak, sağlıklı yemek, kendine güven, iyi arkadaş. Yaşamınızın her evresinde onları hep önde tutarsanız sağlıklı bir ömrün tadını çıkarırsınız.

Kendiniz kadar öbür insanlara da değer verin. Aynı ölçüde ailenizi, eşinizi, arkadaşlarınızı önemseyip sevin. Yaşlanıp aklımı kullandıkça 300 ya da 30 dolarlık saatin aynı zamanı gösterdiği ayrımına varıyorum.

Sakin bir denizde herkes kaptan kesilir. Sakin bir denizde herkes kaptan kesilir. John Ray