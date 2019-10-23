23.10.2019 - 00:32 |
Zübeyde Hanım tırmanma yarışları nefes kesti
İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübünün (İMOK) düzenlediği “İMOK Tırmanma Kupası Zübeyde Hanım Tırmanma Yarışı” Yamanlar’da yapıldı.
Yamanlar Karagöl yolu piknik alanından start alan yarışa 14 otomobil 4 ayrı kategoride katıldı ve yüzlerce İzmirliye heyecan dolu anlar yaşattı. Üç ayaktan oluşan yarışta Kategori 1’de Mehmet Başer birinci, Süleyman Yanar ikinci ve Salih Deniz üçüncü oldu. Sıralamalar kategori 2’de Mustafa Nazik, Orçun Nural, Sevcan Sağıroğlu; kategori 3’te Ayhan Germirli, Hüseyin Yıldırım, Hakan Akman; kategori 4’te ise Murat Soyçopur, Serdar Sarıduman ve Sencan Kırıkkaya şeklinde oldu.
Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.