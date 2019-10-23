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    HaberlerEgeZübeyde Hanım tırmanma yarışları nefes kesti
    23.10.2019 - 00:32 |

    Zübeyde Hanım tırmanma yarışları nefes kesti

    İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübünün (İMOK) düzenlediği “İMOK Tırmanma Kupası Zübeyde Hanım Tırmanma Yarışı” Yamanlar’da yapıldı.

    Zübeyde Hanım tırmanma yarışları nefes kesti

    Yamanlar Karagöl yolu piknik alanından start alan yarışa 14 otomobil 4 ayrı kategoride katıldı ve yüzlerce İzmirliye heyecan dolu anlar yaşattı. Üç ayaktan oluşan yarışta Kategori 1’de Mehmet Başer birinci, Süleyman Yanar ikinci ve Salih Deniz üçüncü oldu. Sıralamalar kategori 2’de Mustafa Nazik, Orçun Nural, Sevcan Sağıroğlu; kategori 3’te Ayhan Germirli, Hüseyin Yıldırım, Hakan Akman; kategori 4’te ise Murat Soyçopur, Serdar Sarıduman ve Sencan Kırıkkaya şeklinde oldu.

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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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