Zübeyde Hanım tırmanma yarışları nefes kesti

Yamanlar Karagöl yolu piknik alanından start alan yarışa 14 otomobil 4 ayrı kategoride katıldı ve yüzlerce İzmirliye heyecan dolu anlar yaşattı. Üç ayaktan oluşan yarışta Kategori 1’de Mehmet Başer birinci, Süleyman Yanar ikinci ve Salih Deniz üçüncü oldu. Sıralamalar kategori 2’de Mustafa Nazik, Orçun Nural, Sevcan Sağıroğlu; kategori 3’te Ayhan Germirli, Hüseyin Yıldırım, Hakan Akman; kategori 4’te ise Murat Soyçopur, Serdar Sarıduman ve Sencan Kırıkkaya şeklinde oldu.