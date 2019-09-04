04.09.2019 - 02:51
Zurna ustaları Muğla’da...
Muğla’nın Milas ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen ve zurna üstatlarını bir araya getiren Uluslararası Zurnazen Festivali başladı.
Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde, 7 zurna ustası sahne aldı; Bulgaristan, Tayvan, Azerbaycan ve Makedonya’dan 6 yabancı sanatçı da eserlerini seslendirdi. Festivalin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, festivalin dünyada ilk ve tek olduğunu söyledi, “Zurnanın sesini duyan orada yaşayan insanlar başka bir duyguya sahip oluyor” dedi. l AA
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.