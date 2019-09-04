Zurna ustaları Muğla’da...

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde, 7 zurna ustası sahne aldı; Bulgaristan, Tayvan, Azerbaycan ve Makedonya’dan 6 yabancı sanatçı da eserlerini seslendirdi. Festivalin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, festivalin dünyada ilk ve tek olduğunu söyledi, “Zurnanın sesini duyan orada yaşayan insanlar başka bir duyguya sahip oluyor” dedi. l AA