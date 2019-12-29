15 tatil ne zaman? Sömestre yani yarı yıl tatili ne zaman? e-Okul VBS giriş...

2020 yılı için geri sayım başladı. Ocak ayında milyonlarca öğrenci 15 tatile çıkacak. Günler yaklaştıkça heyecan katsayısı da artıyor. Tam tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayan öğrenci ve veliler şu sıralar "15 tatil ne zaman? Sömestre yani yarı yıl tatili ne zaman?" sorularını yoğun şekilde iletiyor.

15 TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının 15 tatili 17 Ocak 2020 Cuma günü ilk dönem karnelerinin dağıtılmasıyla başlayacak ve 3 Şubat 2020 Pazartesi günü 2. döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yılda iki kez uygulanan ara tatilin ilki Kasım ayına yaşandı. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılı 19 Haziran 2019 tarihinde yıl sonu karnelerinin verilmesiyle başlayacak.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.