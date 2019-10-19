Sıfır atık eğitimi projesinde konuşan Emine Erdoğan, bu kapsamda 3 yılda 280 bin çocuğa sıfır atık eğitimi verilmesinin hedeflendiğini söyledi. Erdoğan, programa eski şallardan dönüştürülerek üretilen elbiseyle katıldı.



TEMA ve Tetra Pak tarafından düzenlenen Sıfır Atık Eğitim Projesi ve Sıfır Atık Dijital Eğitim Portal tanıtım programı dün Çırağan Oteli’nde yapıldı. Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Tetra Pak Genel Müdürü Nejat Çalışkan ile davetliler katıldı.



‘Gerekli değilse tüketme’



Programın açılış konuşmasını yapan TEMA Başkanı Ataç, sıfır atık eğitiminde kullanılan 5D yöntemini (Düşün gerekli değilse tüketme, daha az tüket, değerlendir yeniden kullan, değiştir farklı amaçla kullan ve değiştir doğa kazansın) anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da 3 yılda 280 bin çocuğa sıfır atık eğitiminin verilmesinin hedeflendiğini belirterek, “Doğal kaynaklarımız, gelecek yokmuş gibi tahrip edildi. Çağımızın koşullarında, çocuklarımıza tabiatı anlatmak için, her zamankinden daha fazla çaba göstermek zorundayız. Çocuklarımıza verdiğimiz eğitimde, tüketmeden önce düşünmeyi öğretiyoruz. Bu da, çocuklarımızda daima tüketen, şuursuz davranış biçimini ortadan kaldırıyor. Eleştirel düşünceyi tetikleyerek sorumluluk duygularını artırıyor. Yani çocuklarımız, bir pet şişeyi kullandığında çevreye verecekleri zararı muhakeme edecek bilinci kazanıyor. Çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz diğer bir refleks ise, daha az tüketmeleridir” diye konuştu.



Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “’Ağaç yaşken eğilir’ düsturundan hareketle, çocuklarımızın bilgiyi içselleştirmede en verimli oldukları erken dönemleri iyi değerlendirmeliyiz. Çevre bilinci kazandırmanın, uzun vadede muhteşem dönüşleri olacak bir yatırım olduğuna inanıyorum. Çocuklar, gelecek sizindir. Hava, toprak, su sizindir. Sizler, kaynakları tükenmiş ve yorgun bir dünyayı değil, masmavi gökyüzünü, bereketli toprakları ve yemyeşil ormanları hak ediyorsunuz. Doğaya sahip çıkın.”



Sıfır atık projesinin bakanlıkça yakından takip edildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise şunları söyledi:



“2018-2019 eğitim yılında sıfır atık projesinin Ankara’daki pilot uygulamasında; 88 okulda, 74 bin öğrenci, 425 öğretmeni hedefleyen planlama yapıldı. 2019 Nisan-Mayıs döneminde 20 ilde daha programıyaygınlaştırılarak 106 okulda, 201 sınıfta, 5 bin 707 öğrenciye sıfır atık eğitim programı uygulandı. Biliyoruz ki, çevre farkındalığı önce eğitim yuvalarında başlar. Bu nedenle, okullarda sıfır atık uygulaması ile çocuklarımıza; atık yönetimi, bilinçli tüketim alışkanlıkları konularında farkındalık kazandırılacaktır.”





Programın sonunda Emine Erdoğan’a, fidan bağışı sertifikası ve 9 yaşındaki bir kız çocuğunun ‘Temiz bir dünya hayal ettim’ adlı resim çalışması hediye edildi. Ayrıca Erdoğan’ın, sıfır atık projesi kapsamında eski şaldan ileri dönüşüm tekniğiyle tasarlanan elbisesi dikkat çekti.



‘Haklılığımız daha iyi anlaşılacak’



Barış Pınarı Harekâtı’na da değinen Emine Erdoğan, “İnsanlığı tehdit eden her türlü sorun ile mücadele ederken harcadığımız çaba, yarına dair umutları daha çok yeşertmek içindir. Bu vesileyle, ülkemizin güney sınırlarını huzurun ve barışın yurdu yapacak askeri ve diplomatik girişimlerin de, ülkemize ve bölge halklarına hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye’nin haklı mücadelesi, yıllar içinde daha iyi anlaşılacaktır” dedi.



Fotoğraflar: OZAN GÜZELCE Milliyet