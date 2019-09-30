Açıköğretim Lisesi mazeretli ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri! (AÖL)

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos - 27 eylül 2019 tarihleri arasında alındı. AÖL ilk kayıt ve AÖL kayıt yenileme tarihlerini kaçıran adaylar, mazeretli kayıt işlem tarihlerini merak ediyor. İşte MEB aÖL iş takviminde yer alan o tarihler...

AÖL MAZERETLİ YENİ KAYIT - KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem mazeretli ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuru tarihleri 28 Eylül - 4 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak.