30.09.2019 - 10:47 |
Açıköğretim Lisesi mazeretli ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri! (AÖL)
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Lisesi için 2019-2020 Eğitim yılı yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Mazeretli kayıt işlemleri için arayışa koyulan Açıköğretim Lisesi öğrencileri, MEB'in AÖL sayfasına akın ediyor. Peki Açıköğretim Lisesi mazeretli ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuru tarihleri ne zaman?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos - 27 eylül 2019 tarihleri arasında alındı. AÖL ilk kayıt ve AÖL kayıt yenileme tarihlerini kaçıran adaylar, mazeretli kayıt işlem tarihlerini merak ediyor. İşte MEB aÖL iş takviminde yer alan o tarihler...
AÖL MAZERETLİ YENİ KAYIT - KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem mazeretli ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuru tarihleri 28 Eylül - 4 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak.