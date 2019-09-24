Açıköğretim Lisesi yeni kayıt - kayıt yenileme devam ediyor! AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman?

2019-2020 eğitim yılının başlamasıyla birlikte AÖL öğrencileri de arayışa geçti. kayıt tarihlerini ve sınav tarihlerini merak edenler, Açıköğretim Lisesi'nin resmi internet sayfasına akın ediyor. Peki AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 1. Dönem sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak.