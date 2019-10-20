BİST98.4153,71EURO6,490,02 USD5,80-0,52ALTIN277,68-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEğitimAçıköğretimde kayıt yenileme süresi uzatıldı
    20.10.2019 - 12:38 | | AA

    Açıköğretimde kayıt yenileme süresi uzatıldı

    Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim'e kadar uzatıldı.

    Açıköğretimde kayıt yenileme süresi uzatıldı

    Açıköğretim Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'de başlayıp dün sona eren kayıt yenileme sürecinin, 22 Ekim Salı günü saat 17.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.

    Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesi aşamalarıyla tamamlanacak.

    AÜ'nün 2002'de hayata geçirdiği sınavsız ikinci üniversiteden, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin kayıt işlemleri de 22 Ekim'e kadar sürecek.

     

    20 Ekim 2019 Magazin Bülteni20 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Saat 05.00'te başladı! Sahilde şok görüntü

    Saat 05.00'te başladı! Sahilde şok görüntü

    Erzurum'a şehit ateşi düştü

    Erzurum'a şehit ateşi düştü

    Domuz sürüsü güpegündüz ilçe merkezine indi

    Domuz sürüsü güpegündüz ilçe merkezine indi
    Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı

    Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı

    Sıradaki Haber