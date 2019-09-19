ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES/2 sınavı saat kaçta?
ALES/2 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı. ÖSYM tarafından 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES sınavı için adaylar sınav giriş belgelerine ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek. ÖSYM tarafından az önce yapılan açıklamada 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan sınav için nüfus müdürlüklerinin sabah 07:00 ile 10:00'da açık tutulacağı duyuruldu.
ALES/2 sınavı 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES sınavı için ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Sınava girecekleri bina ve salonları gösteren sınav giriş belgelerine adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sorgulayabilecek.
Sınavın gerçekleştirileceği 22 Eylül tarihinde adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına nufüs müdürlükleri 07:00 ile 10:00'da açık tutulacak açıklamasında bulundu.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
ALES sınav giriş belgeleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulanabilecek. 10:15'te başlayacak olan ALES/2 sınavında 10:00'dan sonra adaylar sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak