ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES/2 sınavı saat kaçta?

ALES/2 sınavı 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES sınavı için ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Sınava girecekleri bina ve salonları gösteren sınav giriş belgelerine adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sorgulayabilecek.

Sınavın gerçekleştirileceği 22 Eylül tarihinde adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına nufüs müdürlükleri 07:00 ile 10:00'da açık tutulacak açıklamasında bulundu.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

ALES sınav giriş belgeleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulanabilecek. 10:15'te başlayacak olan ALES/2 sınavında 10:00'dan sonra adaylar sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak