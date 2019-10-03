ALES/2 sınav sonuç tarihi belli oldu! ALES/3 geç başvuruları ne zaman alınacak?

ALES sınavlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından 17 Ekim olarak açıklandı. Adaylar ALES/2 sınav sonuçlarını belirtilen tarihte sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

Bu yılın son ALES sınavı olan ALES/3 sınavı için başvuru işlemleri geçtiğimiz günler içerisinde tamamlanmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ALES/3 geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM ALES geç başvuru tarihini 8 Ekim olarak duyurdu.