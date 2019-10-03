03.10.2019 - 11:46 |
ALES/2 sınav sonuç tarihi belli oldu! ALES/3 geç başvuruları ne zaman alınacak?
YÖK tarafından alınan karar ile geçtiğimiz yıllar içerisinde yıl içerisinde üç kez yapılmasına karar verilen ALES sınavının üçüncüsü için başvurular alındı. Başvuruların alınmasının ardından başvuru işlemlerini kaçıran adaylar geç başvuruların alınacağı tarihi merak içerisinde araştırmaya başladı. Öte yandan 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi de ÖSYM duyurdu.
ALES sınavlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından 17 Ekim olarak açıklandı. Adaylar ALES/2 sınav sonuçlarını belirtilen tarihte sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek.
Bu yılın son ALES sınavı olan ALES/3 sınavı için başvuru işlemleri geçtiğimiz günler içerisinde tamamlanmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ALES/3 geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM ALES geç başvuru tarihini 8 Ekim olarak duyurdu.