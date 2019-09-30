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    HaberlerEğitimALES/2 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM, ALES sınav sonuçları için tarih verdi mi?
    30.09.2019 - 14:54 |

    ALES/2 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM, ALES sınav sonuçları için tarih verdi mi?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(2019-ALES/2) sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından uygulanan ALES/2 sınavının sonuçları açıklandı mı? aLES adayları merakla araştırıyor 'ALES sınav sonuçları...'

    ALES/2 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM, ALES sınav sonuçları için tarih verdi mi?

    22 Eylül 2019 Tarihinde uygulanan ALES/2 sınavının sonuçları için adaylar sabırsızlanıyor. 9-17 Temmuz 2019 Tarihleri arasında ALES başvurusunda bulunan adaylar, ALES /2 sınavına katılım sağladı. Sınav sonrasında ALES sınav sonuçları için arayışa koyulan adaylar meraklanıyor. ALES sonuçları açıklandı mı?

    ALES/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    ALES/2 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ALES/2 sınav sonuçları ÖSYM'nin belirlediği tarihe göre, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

    ALES/3 NE ZAMAN?

    2019-ALES/3 sınavının başvuruları, 17-25 Eylül 2019 Tarihleri arasında alındı. ALES/3 sınavı 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. ALES/3 sınavının sonuçları ise 12 Aralık 2019 Tarihinde açıklanacak.

    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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