ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar...

9-17 Temmuz 2019 Tarihleri arasında başvuruları alınan ALES/2 sınavı dün uygulandı. Peki ALES sınavının soru ve cevapları yayımlandı mı? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES adaylarının bilmesi gerekenler...

ALES/2 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ALES/2 soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. ALES/2 soru cevapları ÖSYM tarafından yayımlandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ALES/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları ÖSYM 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.