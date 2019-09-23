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    HaberlerEğitimALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar...
    23.09.2019 - 08:16 |

    ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar...

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde uygulandı. ALES/2 sınavına katılan adaylar, sınav sonrasında ALES sonuçları için arayışa geçti. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen o gün...

    ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar...

    9-17 Temmuz 2019 Tarihleri arasında başvuruları alınan ALES/2 sınavı dün uygulandı. Peki ALES sınavının soru ve cevapları yayımlandı mı? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES adaylarının bilmesi gerekenler...

    ALES/2 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

    ALES/2 soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. ALES/2 soru cevapları ÖSYM tarafından yayımlandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

    ALES/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ALES/2 sınav sonuçları ÖSYM 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

     

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Amerikalılara FETÖ uyarısıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.
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