23.09.2019 - 08:16 |
ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde uygulandı. ALES/2 sınavına katılan adaylar, sınav sonrasında ALES sonuçları için arayışa geçti. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen o gün...
9-17 Temmuz 2019 Tarihleri arasında başvuruları alınan ALES/2 sınavı dün uygulandı. Peki ALES sınavının soru ve cevapları yayımlandı mı? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES adaylarının bilmesi gerekenler...
ALES/2 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
ALES/2 soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. ALES/2 soru cevapları ÖSYM tarafından yayımlandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
ALES/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/2 sınav sonuçları ÖSYM 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.