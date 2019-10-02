02.10.2019 - 13:02 |
ALES 3 geç başvuru günü ne zaman? ALES geç başvuru ücreti
ALES başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü yaklaşıyor. Elektronik ortamda yapılacak ALES 3 geç başvuru günü ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar olacak?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuru gününü bekliyor.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
17-25 Eylül tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından geç başvuru tarihi bekleniyor. ALES geç başvuruları 8 Ekim 2019 tarihinde olacak.
ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
8 Ekim'de yapılacak olan ALES geç başvuruları için 180TL sınav ücreti ödenecektir. Sınav ücreti ödemelerinin aynı gün içerisinde yapılması gerekiyor.