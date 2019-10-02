ALES 3 geç başvuru günü ne zaman? ALES geç başvuru ücreti

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuru gününü bekliyor.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

17-25 Eylül tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından geç başvuru tarihi bekleniyor. ALES geç başvuruları 8 Ekim 2019 tarihinde olacak.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

8 Ekim'de yapılacak olan ALES geç başvuruları için 180TL sınav ücreti ödenecektir. Sınav ücreti ödemelerinin aynı gün içerisinde yapılması gerekiyor.