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    HaberlerEğitim ALES 3 geç başvuru günü ne zaman? ALES geç başvuru ücreti
    02.10.2019 - 13:02 |

    ALES 3 geç başvuru günü ne zaman? ALES geç başvuru ücreti

    ALES başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü yaklaşıyor. Elektronik ortamda yapılacak ALES 3 geç başvuru günü ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar olacak?

    ALES 3 geç başvuru günü ne zaman? ALES geç başvuru ücreti

    ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuru gününü bekliyor.

    ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

    17-25 Eylül tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından geç başvuru tarihi bekleniyor. ALES geç başvuruları 8 Ekim 2019 tarihinde olacak.

    ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    8 Ekim'de yapılacak olan ALES geç başvuruları için 180TL sınav ücreti ödenecektir. Sınav ücreti ödemelerinin aynı gün içerisinde yapılması gerekiyor.

    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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