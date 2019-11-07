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    HaberlerEğitim HaberleriÖSYM giriş ile ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama! ALES sınav giriş yerleri açıklandı!
    07.11.2019 - 15:43 |

    ÖSYM giriş ile ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama! ALES sınav giriş yerleri açıklandı!

    17 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES/3 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. ALES sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

    ÖSYM giriş ile ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama! ALES sınav giriş yerleri açıklandı!

    ALES/3 sınav giriş belgeleri yayımlandı. 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES/3 sınavına girecek olan adayların sınav bina ve salonlarına yerleştirme işlemi tamamlandı. ALES/3 sınav giriş belgesini sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek

    ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

    ALES/3 sınavı 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak olan ALES/3 sınavı için 10:00'dan sonra adaylar sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak.

    SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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