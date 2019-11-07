07.11.2019 - 15:43 |
ÖSYM giriş ile ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama! ALES sınav giriş yerleri açıklandı!
17 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES/3 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. ALES sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.
ALES/3 sınav giriş belgeleri yayımlandı. 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES/3 sınavına girecek olan adayların sınav bina ve salonlarına yerleştirme işlemi tamamlandı. ALES/3 sınav giriş belgesini sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/3 sınavı 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak olan ALES/3 sınavı için 10:00'dan sonra adaylar sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak.
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