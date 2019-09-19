ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES başvuruları için son gün belli oldu

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/3 için başvurular 17 Eylül itibariyle alınmaya başladı. Adaylar elektronik ortamda ALES başvurularını gerçekleştirebiliyor.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

17 Eylül'de başlayan başvurular için son gün 25 Eylül saat 23.59. Başvurular elektronik ortamda https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Ücret ödemek için son gün 26 Eylül.

ALES başvuru ücreti 120 TL.

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ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?

25 Eylül'e kadar başvuruların alınacağı ALES/3 17 Kasım 2019'da yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak olup 150 dakika sürecek.