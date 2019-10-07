ALES geç başvuru tarihleri! ALES 3 geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2019 ALES/3 için geç başvuru tarihi belli oldu. Adaylar geç başvuru gününde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

ALES/3 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES geç başvuru tarihi belli oldu. İnternet üzerinden yapılacak başvurular 8 Ekim 2019 tarihinde yapılacak. Geç başvurular saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

8 Ekim'de yapılacak olan ALES geç başvuru ücreti 180 TL. Sınav ücretinin aynı gün ödenmesi gerekiyor.