07.10.2019 - 12:18 |
ALES geç başvuru tarihleri! ALES 3 geç başvuru ücreti ne kadar?
ALES geç başvuru tarihi için geri sayım başladı. Başvuru sürecinde başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru süreci başlayacak. ÖSYM ALES/3 geç başvuru tarihi belli oldu. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2019 ALES/3 için geç başvuru tarihi belli oldu. Adaylar geç başvuru gününde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
ALES/3 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ALES geç başvuru tarihi belli oldu. İnternet üzerinden yapılacak başvurular 8 Ekim 2019 tarihinde yapılacak. Geç başvurular saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
8 Ekim'de yapılacak olan ALES geç başvuru ücreti 180 TL. Sınav ücretinin aynı gün ödenmesi gerekiyor.