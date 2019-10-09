BİST98.780-0,87EURO6,43-0,26USD5,83-0,70ALTIN280,17-1,42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEğitimALES ne zaman? ALES/3 sınav tarihi
    09.10.2019 - 12:11 |

    ALES ne zaman? ALES/3 sınav tarihi

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2019-ALES/3 başvuru tarihleri sona erdi. Başburu tarihlerini kaçıran adaylar, ALES geç başvuru işlemini dün tamamladı. Peki ALES sınavı ne zaman uygulanacak? İşte ALES/3 sınvav tarihi...

    ALES ne zaman? ALES/3 sınav tarihi

    17-25 Eylül 2019 Tarihleri arasında alınan ALES/3 başvuru işlemleri sonrasında, 8 Ekim 2019 tarihinde geç başvuru işlemi alındı. ALES başvurusunda bulunan adaylar, ALES/3 sınavının tarihini araştırmaya başladı.

    ALES/3 SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

    2019 Yılının son ALES sınavı 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

    ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

     

     

    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şampiyon 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fırat, sözünü tutmak için...

    Şampiyon 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fırat, sözünü tutmak için...

    'Aile boyu hırsızlık çetesi' Birinin 53 yıl kesinleşmiş hapsi var

    'Aile boyu hırsızlık çetesi' Birinin 53 yıl kesinleşmiş hapsi var

    Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı? Züleyha ve Hünkar bu kez...

    Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı? Züleyha ve Hünkar bu kez...

    Yaprakları temizliyordu... Yaşlı kadın yanarak can verdi

    Yaprakları temizliyordu... Yaşlı kadın yanarak can verdi

    Sıradaki Haber