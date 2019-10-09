09.10.2019 - 12:11 |
ALES ne zaman? ALES/3 sınav tarihi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2019-ALES/3 başvuru tarihleri sona erdi. Başburu tarihlerini kaçıran adaylar, ALES geç başvuru işlemini dün tamamladı. Peki ALES sınavı ne zaman uygulanacak? İşte ALES/3 sınvav tarihi...
17-25 Eylül 2019 Tarihleri arasında alınan ALES/3 başvuru işlemleri sonrasında, 8 Ekim 2019 tarihinde geç başvuru işlemi alındı. ALES başvurusunda bulunan adaylar, ALES/3 sınavının tarihini araştırmaya başladı.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?
2019 Yılının son ALES sınavı 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.