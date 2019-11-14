ALES ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav yeri sorgula

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için artık çok az bir zaman kaldı. Hafta sonu gerçekleşecek olan ALES sınavına girecek adaylar sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki, ALES saat kaçta başlayacak?

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/3 17 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. 10.15'te başlayacak olan ALES 150 dakika sürecek.

ALES sonuçlarının da 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar elektronik ortamda öğrenilecek.

SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI