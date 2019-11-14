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    Haberler Eğitim HaberleriALES ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav yeri sorgula
    14.11.2019 - 08:34 |

    ALES ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav yeri sorgula

    ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/3 için geri sayım başladı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulayabiliyor. Peki, ALES ne zaman yapılacak? Sınav saat kaçta başlıyor?

    ALES ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav yeri sorgula

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için artık çok az bir zaman kaldı. Hafta sonu gerçekleşecek olan ALES sınavına girecek adaylar sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki, ALES saat kaçta başlayacak?

    ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

    ALES/3 17 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. 10.15'te başlayacak olan ALES 150 dakika sürecek.

    ALES sonuçlarının da 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar elektronik ortamda öğrenilecek.

    SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

     

    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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