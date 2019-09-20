ALES ne zaman yapılacak? ALES saat kaçta başlayacak?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES için artık kısa bir süre kaldı. Sınava girecek adaylara ÖSYM uyarılarda bulunuyor. Peki ALES ne zaman yapılacak?

ALES NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

ALES/2 sınavına girecek adaylar sınav saatini merak ediyor. ALES 22 Eylül 2019 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

ÖSYM ALES'e girecek adaylara saat uyarısında bulundu. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapamayacak.

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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Eylül'de yapılacak sınavın sonuçları 17 Ekim 2019'da elektronik ortamda duyurulacak.

ALES SINAV GÜNÜ AÇIK OLAN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 22 Eylül 2019 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-ALES/2 başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar,Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-ALES/2 Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ