ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav yerleri belli oldu mu?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2019 ALES/2 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava girecek adaylar giriş yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyor.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 2019 ALES/2 22 Eylül 2019 Pazar günü 10.15'te başlayacak. Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra giriş yapılamayacak.

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav yerleri ise henüz belli olmadı. Sınav giriş yerlerinin önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. ALES sınav yeri sorgulamaları ÖSYM AİS üzerinden yapılacak.