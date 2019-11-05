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    HaberlerEğitimALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınav tarihi
    05.11.2019 - 11:48 |

    ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınav tarihi

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) için heyecan başladı. ALES/3 sınavına sayılı günler kala ALES adayları, sınava nerede katılacaklarını araştırıyor. ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgelerini yayımladı mı? ALES/3 ne zaman uygulanacak?

    ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınav tarihi

    17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan ALES/3 başvuruları sonarasında ALES sınav giriş yerleri merak konusu oldu. ALES ne zaman gerçekleştirilecek? 2019 Yılının son ALES sınavı için geri sayım başladı. İşte ALES hakkında merak edilenler...

    ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    ALES sınav giriş yerleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM, ALES/3 sınavı için sınav girşi belgelerini yayımladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

    ALES/3 NE ZAMAN?

    ALES/3 sınavı 17 KAsım 2019 tarihinde uygulanacak.

    ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ALES sınav sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

     

    5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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