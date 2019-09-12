ALES sınav yerleri açıklandı! ÖSYM sınav giriş belgesi için tıklayınız

ALES/2 22 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek. ÖSYM genellikle sınava 10 gün kala sınav giriş yerlerini ilan ediyor. Bu nedenle sabahtan bu yana ALES sınav giriş belgesi için beklentiler bir hayli yükselmişti. ÖSYM müjdeli haberi biraz önce verdi.

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ALES sınav giriş belgeleri saat 14.00'te açıklandı. ÖSYM yaptığı duyruruda "22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Eylül 2019 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." diye belirtti.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ