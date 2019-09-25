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    HaberlerEğitimAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri! AÖF sınavları ne zaman?
    25.09.2019 - 11:01 |

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri! AÖF sınavları ne zaman?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 Eğitim yılının sınav takvimi belli oldu. AÖF öğrencileri, yeni yıl için kayıt tarihlerini araştırıyor. Aynı zamanda AÖF sınav tarihlerini de merak eden öğrenciler, bilgi almak için arayışta. İşte AÖF öğrencilerinin bilmesi gereken tarihler...

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri! AÖF sınavları ne zaman?

    AÖF Yaz okulu sınav sonuçları dün açıklandı. AÖF öğrencileri, 2018-2019 öğretim yılı Yaz Okulu sınav sonuçlarına, aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

    Sınav sonucuna itirazınızı 3 iş günü (24 – 26 Eylül 2019) içinde öğrenci sayfanızdan yapabilirsiniz. 26 Eylül 2019 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.

    AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    AÖF KAYIT TARİHLERİ

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri AÖF sınavları ne zaman

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri AÖF sınavları ne zaman

     

     

    25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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