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    HaberlerEğitim HaberleriAÖF itiraz başvuruları için son gün ne zaman?
    15.11.2019 - 13:56 |

    AÖF itiraz başvuruları için son gün ne zaman?

    AÖF itiraz başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYS yeni kayıt, ek yerleştirme ve ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet sonuçları açıklandı. Öğrenciler itiraz başvuru süreci içerisinde başvurularını yapabilecek.

    AÖF itiraz başvuruları için son gün ne zaman?

    2019-2020 öğretim yılında ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet sonuçları ve muafiyet itiraz başvuru işlemleri için tarihler belli oldu.

    AÖF İTİRAZ BAŞVURU TARİHLERİ

    14 Kasım'da başlayan AÖF itiraz başvuruları için son gün 20 Kasım 2019. AÖF itiraz başvuruları AÖF bürolarından yapılmaktadır.

    AÖF MUAFİYET SONUÇLARI

    2019-2020 öğretim yılında İnternet Kayıt Başvurusunda muafiyet adımında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II dersleri için ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin muafiyet sonuçları açıklanmıştır.

    Öğrenciler, muafiyet sonuçlarını öğrenmek için;
    ● http://aof.anadolu.edu.tr adresine girmeli,
    ● “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmalı,
    ● Durum Menüsünde “Ders Durum Paneli” bağlantısını açmalıdır.
    ● Muafiyet işlemi yapılan dersler, “MU” harf notuyla gösterilmektedir.

    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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