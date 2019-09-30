AÖF kayıt tarihleri! AÖF ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi kayıt işlemleri devam ediyor. Şu anda ikinci üniversite kayıtlarının alındığı AÖF için kayıt yenileme tarihleri de belli oldu. İşte AÖF ikinci üniversite kayıtları ve kayıt yenileme ile ilgili ayrıntılar...

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını "https://aof.anadolu.edu.tr" adresinden yapılacak.

Kayıtlar 2 Eylül itibariyle başladı. İnternet başvuruları için son 18 Ekim.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

2) Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak) 4) Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, İktisat ve İşletme öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak. İnternet üzerinden yapılacak kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 Ekim 2019 Cuma.

Mazeretli kayıtlar ise 18 Ekim Cuma günü yapılacak.

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