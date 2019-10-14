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    HaberlerEğitimAÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor! Son gün ne zaman?
    14.10.2019 - 13:09 |

    AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor! Son gün ne zaman?

    7 Ekim itibariyle başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Elektronik ortamda yapılan AÖF kayıt yenileme için öğrencilerin ilk olarak ders seçimlerini yapmaları gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

    AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor! Son gün ne zaman?

    Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim'de başlamıştı. Kayıt yenileme için son gün 18 Ekim. Öğrenciler 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecekler.

    AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    Elektronik ortamda yapılan AÖF kayıt yenileme işlemleri için ilk olarak ders seçimi yapılıyor. Ardından ücret ödemesi gerçekleştiriliyor. Otomasyon üzerinden kayıt kontrolü yapıldıktan sonra AÖF kayıt yenileme tamamlanmış oluyor. Ders kitaplarına eKampüs üzerinden erişim sağlanıyor.

    AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

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