AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor! Son gün ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim'de başlamıştı. Kayıt yenileme için son gün 18 Ekim. Öğrenciler 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecekler.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Elektronik ortamda yapılan AÖF kayıt yenileme işlemleri için ilk olarak ders seçimi yapılıyor. Ardından ücret ödemesi gerçekleştiriliyor. Otomasyon üzerinden kayıt kontrolü yapıldıktan sonra AÖF kayıt yenileme tamamlanmış oluyor. Ders kitaplarına eKampüs üzerinden erişim sağlanıyor.

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