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    HaberlerEğitimAÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF sınav tarihleri belli oldu
    28.09.2019 - 10:46 |

    AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF sınav tarihleri belli oldu

    AÖF kayıt yenileme işlemleri için geri sayım. İkinci üniversite kayıtlarının devam ettiği AÖF'te kayıt yenileme ne zaman yapılacak merak konusu. AÖF akademik takvimi de yayınladı. İşte yeni dönemde sınav tarihleri...

    AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF sınav tarihleri belli oldu

    Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri heyecanla bekleniyor. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini internet üzerinden yapacaklar. Peki kayıt yenileme ne zaman?

    AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, İktisat ve İşletme öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak. İnternet üzerinden yapılacak kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 Ekim 2019 Cuma.

    Mazeretli kayıtlar ise 18 Ekim Cuma günü yapılacak.

    AÖF SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

     

      27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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