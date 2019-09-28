AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF sınav tarihleri belli oldu

Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri heyecanla bekleniyor. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini internet üzerinden yapacaklar. Peki kayıt yenileme ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, İktisat ve İşletme öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak. İnternet üzerinden yapılacak kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 Ekim 2019 Cuma.

Mazeretli kayıtlar ise 18 Ekim Cuma günü yapılacak.

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