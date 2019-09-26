AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

AÖF ikinci üniversite için kayıt işlemleri 2 Eylül'de başlamıştı. İkinci üniversite kayıtları için son gün 18 Ekim. Adaylar kayıtlarını internet üzerinden yapacaklar.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, İktisat ve İşletme öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak. İnternet üzerinden yapılacak kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 Ekim 2019 Cuma.

Mazeretli kayıtlar ise 18 Ekim Cuma günü yapılacak.

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