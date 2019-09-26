26.09.2019 - 08:42 |
AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor?
AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri devam ediyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenci olan kayıt yenileme ve ders seçimleri ile ilgili tarihleri merak ediyor. AÖF 2019-2020 akademik takvimi yayımladı.
AÖF ikinci üniversite için kayıt işlemleri 2 Eylül'de başlamıştı. İkinci üniversite kayıtları için son gün 18 Ekim. Adaylar kayıtlarını internet üzerinden yapacaklar.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, İktisat ve İşletme öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak. İnternet üzerinden yapılacak kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 Ekim 2019 Cuma.
Mazeretli kayıtlar ise 18 Ekim Cuma günü yapılacak.
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