AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından sınav tarihleri için de geri sayım başladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 Aralık 2019 Cumartesi ve 15 Aralık 2019 Pazar günlerinde yapılacaktır.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacaktır.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Aralık ayında yapılacak olan AÖF ara sınavları için geri sayım sürerken; sınav giriş yerleri ise henüz açıklanmadı. AÖF sınav yerlerinin sınav tarihinden bir hafta önca açıklanması bekleniyor.