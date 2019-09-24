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    HaberlerEğitimAÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş...
    24.09.2019 - 08:04 |

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş...

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 15 Eylül'de sınava giren çok sayıda aday sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları elektronik ortamda erişime açılacak. Sonuçlar bugün açıklanır mı?

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş...

    Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen yaz okulu sınavlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Öğrencilerin gözü AÖF'ten gelecek açıklamada.

    AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi'nden henüz yapılan bir açıklama yok. AÖF sınavları genellikle 10-15 gün içerisinde açıklanıyor. Sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

    AÖF SONUÇLARI BU ADRESTE OLACAK

     

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