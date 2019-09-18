AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken açıklanır mı?

Örgün üniversite eğitimini çeşitli nedenlerle okuyamayan vatandaşlar açıköğretim fakültelerini tercih ediyor. Bunların en başında ise Anadolu Üniversitesi geliyor. Bu fakülteden mezun olanlar normal diploma sahibi olurken her sınav büyük bir önem arz ediyor.

Son sınav ise AÖF yaz okulu sınavıydı. Öğrenciler 14-15 Eylül tarihinde sınava girdiler. Sınavın üzerinden 4 gün geçti. Her geçen gün sonuç tarihi daha fazla aratılıyor. Öğrenciler bir yandan "AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap ararken bir yandan da Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesini kontrol ediyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. AÖF sınavları genellikle 10-15 gün içerisinde açıklanıyor. Bu durum katılıma göre değişirken sonuçların 25 Eylül'de açıklanması bekleniyor.