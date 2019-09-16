AÖF yaz okulu soruları yayımlandı! AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen yaz okulu sınavları dün gerçekleşti. Mezun olmak için kalan son derslerini de geçmek isteyen öğrenciler için heyecanlı bekleyiş başladı. AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF YAZ OKULU SORULARI YAYIMLANDI

15 Eylül 2019 tarihinde yapılan AÖF yaz okulu sınavlarının soruları Anadolum ekampüs aracılığı ile erişime açıldı. Adaylar giriş yaparak soruları görüntüleyebilecekler.

YAZ OKULU SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?

AÖF yaz okulu sorularının yayımlanmasının ardından yaz okulu sınav sonuçları için de geri sayım başladı. Sınav döneminde sonuçlar on beş gün içerisinde öğrencilerin erişimine açılıyor. Yaz okulu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili kesin bir tarih olmaması ile birlikte sonuçların kısa bir süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.