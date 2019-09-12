AÖF yeni kayıt için yarın son gün... Kayıt (harç) ücreti ne kadar? Başvuru nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19 Ağustos'ta duyuru yayımlayarak AÖF yeni kayıt tarihlerinin 2-13 Eylül tarihleri arasında yapılacağını belirtmişti. Yeni kayıt için yarın son gün... Henüz işlem yapmayanlar yoğun olarak başvuru ücretini ve başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.

AÖF YENİ KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

13 Eylül 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

KAYIT ÜCRETLERİ:







