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    HaberlerEğitimAÖL kayıt yenileme duyurusu! O tarihe kadar...
    12.10.2019 - 15:01 |

    AÖL kayıt yenileme duyurusu! O tarihe kadar...

    AÖL kayıt yenileme işlemleri ile ilgili son dakika duyurusu yapıldı. 13 Ekim'de sona erecek olan AÖL kayıt yenileme işlemleri için tarih uzatıldı. Peki, AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?

    AÖL kayıt yenileme duyurusu! O tarihe kadar...

    2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım ücretini en geç 18.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir.

    Henüz Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerimiz de kayıt yenileme işlemlerini 18/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar 30 TL sınav katılım ücretini ücretini yatırarak yaptırabilirler.

    AÖL KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

     

    12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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