09.10.2019 - 10:12 |
AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?
AÖL kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 4 Ekim'de sona ermesi beklenen AÖL kayıt yenileme işlemleri için tarih uzatıldı. Peki, AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?
Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 4 Ekim'de sona ermesi planlanan AÖL kayıt yenileme işlemleri 13 Ekim 2019 saat 23.59'a kadar devam edeceği duyurulmuştur.
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