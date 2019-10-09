AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?

Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 4 Ekim'de sona ermesi planlanan AÖL kayıt yenileme işlemleri 13 Ekim 2019 saat 23.59'a kadar devam edeceği duyurulmuştur.

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