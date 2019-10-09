BİST98.758-0,89EURO6,500,93USD 5,890,28ALTIN285,180,34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEğitimAÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?
    09.10.2019 - 10:12 |

    AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?

    AÖL kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 4 Ekim'de sona ermesi beklenen AÖL kayıt yenileme işlemleri için tarih uzatıldı. Peki, AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?

    AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?

    Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 4 Ekim'de sona ermesi planlanan AÖL kayıt yenileme işlemleri 13 Ekim 2019 saat 23.59'a kadar devam edeceği duyurulmuştur.

    KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

     

    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokakta yürüyen çocuk pompalı tüfekle ağır yaralandı!

    Sokakta yürüyen çocuk pompalı tüfekle ağır yaralandı!

    Bu kadarına da pes! Yaşlı ve engellilerin oturduğu kanepeyi çaldılar

    Bu kadarına da pes! Yaşlı ve engellilerin oturduğu kanepeyi çaldılar

    O Ses Türkiye 3. bölüm fragmanı yayınlandı

    O Ses Türkiye 3. bölüm fragmanı yayınlandı

    Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı!

    Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı!

    Sıradaki Haber