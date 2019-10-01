AÖL mazeretli kayıt işlemleri için son gün ne zaman?

AÖL mazeretli kayıtlar devam ediyor. AÖL yeni eğitim öğretim yılı birinci dönem mazeretli ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 4 Ekim 2019 tarihi mesai bitimine kadar alınmaya devam edecek.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım bedelini en geç 04.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar kılavuzlarda adı geçen ilgili bankalara yatırmaları gerekmektedir.

GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ