AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman son buluyor? Kayıt nasıl yapılır?

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için süreç devam ediyor. Sürecin artık yavaş yavaş sonuna doğru geliniyor. İşlemlerin son günlerine doğru henüz kayıt yapmayanlar ilk olarak başvuruların son tarihini daha sonra ise başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.

KAYITLAR NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrencilerimiz (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yatırabileceklerdir. AÖL kayıt ücreti ise 30 TL olarak belirlendi.

İLK DEFA KAYIT OLACAKLAR

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Kayıt Yenileme Sınav Bedelini İki Şekilde Yatırabilirsiniz:

- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz

- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.