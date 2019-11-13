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    HaberlerEğitim HaberleriAra tatil kaç gün sürecek? Kasım ara tatili başlıyor...
    13.11.2019 - 09:30 |

    Ara tatil kaç gün sürecek? Kasım ara tatili başlıyor...

    Ara tatil için geri sayım başladı. İlk kez yapılacak olan ara tatil için öğrenciler heyecanlı. Peki, ara tatil kaç gün sürecek? İşte kasım ara tatili için tarihler...

    Ara tatil kaç gün sürecek? Kasım ara tatili başlıyor...

    MEB, bu sene ilk kez uygulamaya koyduğu ara tatil uygulamasını çok yakında uygulayacak. Yaz tatilinin kısaltılıp sene içerisine iki kere olmak üzere dağıtıldığı yeni sistemde öğrenciler 15 tatil öncesi ve sonrası dönemde birer hafta tatil yapacaklar.

    ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Öğrenciler ilk ara tatile cuma günü çıkacak. 15 Kasım Cuma günü başlayacak olan ilk ara tatil bir hafta sürecek. Hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek olan ara tatil 24'ünde sona erecek. Öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacaklar.

     

    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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