Ara tatil ne zaman? 2019-2020 ara tatil tarihleri belli oldu

Ara tatiller ne zaman sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından MEB tarafından alınan karar ile bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatillerim yapılacağı tarihlerde belli oldu. Peki 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil hangi tarihte yapılacak?

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.