05.10.2019 - 10:55 |
Ara tatil ne zaman? 2019-2020 ara tatil tarihleri belli oldu
Okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gözler bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihlerine çevrildi. Bilindiği üzere MEB tarafından alınan karar ile ilk dönem ve ikinci dönem içerisinde yarıyıl tatili hariç iki ara tatil yapılacağı duyurulmuştu. Peki Okullarda ilk ara tatil hangi tarihler arasında gerçekleştirilecek?
Ara tatiller ne zaman sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından MEB tarafından alınan karar ile bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatillerim yapılacağı tarihlerde belli oldu. Peki 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil hangi tarihte yapılacak?
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.