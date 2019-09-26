Ara tatiller ne zaman? MEB 2019 ara tatil tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatillerin tarihleri belli oldu. Peki, okullar ne zaman yarıyıl tatiline girecek? İşte ara tatiller ve yarıyıl tatilinin tarihi...

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? İKİNCİ DÖNEM...

9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.

19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.