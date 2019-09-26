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    HaberlerEğitimAra tatiller ne zaman? MEB 2019 ara tatil tarihleri...
    26.09.2019 - 13:21 |

    Ara tatiller ne zaman? MEB 2019 ara tatil tarihleri...

    Okullar yarıyıl tatiline ne zaman girecek? Milyonlarca öğrenci ve veli bu sorunun yanıtını merak ediyor. MEB bu yıl uygulanacak olan ara tatil tarihlerini duyurdu. İşte ilk ara tatil tarihi...

    Ara tatiller ne zaman? MEB 2019 ara tatil tarihleri...

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatillerin tarihleri belli oldu. Peki, okullar ne zaman yarıyıl tatiline girecek? İşte ara tatiller ve yarıyıl tatilinin tarihi...

    ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

    İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.

    YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? İKİNCİ DÖNEM...

    9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.

    19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.

    26 Eylül 2019 Magazin Bülteni26 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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