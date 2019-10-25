Araştırma görevlilerine müjde

Üniversitelerde lisansüstü eğitim görenlerin kadrolarının, bu eğitimi gördükleri devlet üniversitelerine geçici olarak tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Karara göre 50/d statüsünde atanan araştırma görevlileri, talep etmeleri ve kaydolabilecekleri lisansüstü program olması şartıyla kadrosunun bulunduğu devlet üniversitelerine yatay geçiş yapabilecekler.



Kararla ayrıca, 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden vakıf üniversitelerinde lisansüstü eğitim görenlerin, bu eğitimi yaptıkları ilde bulunan devlet üniversitelerinin ilgili lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yapmasına da imkân sağlandı. Bu kapsamdakilerden tez aşamasındakilerin tez konularının değiştirilmemesi ve vakıf üniversitelerindeki tez danışmanlarının ikinci danışman olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.



Kararın araştırma görevlilerinin üniversitelerince geri çağrılmalarının eğitimlerine sekte vurduğu, laboratuvar, kütüphane gibi altyapılardan uzak kalarak tezlerini sürdürdükleri ve tez konularının değiştirildiği yönündeki şikayetler üzerine alındığı belirtildi. l