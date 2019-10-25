BİST100.3460EURO 6,420,14USD5,780,19ALTIN278,810
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEğitimAraştırma görevlilerine müjde
    25.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Araştırma görevlilerine müjde

    Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), devlet yükseköğretim kurumlarında 50/d statüsünde görev yapan araştırma görevlilerine müjde geldi.

    Araştırma görevlilerine müjde

    Üniversitelerde lisansüstü eğitim görenlerin kadrolarının, bu eğitimi gördükleri devlet üniversitelerine geçici olarak tahsis edilmesi kararlaştırıldı.
    Karara göre 50/d statüsünde atanan araştırma görevlileri, talep etmeleri ve kaydolabilecekleri lisansüstü program olması şartıyla kadrosunun bulunduğu devlet üniversitelerine yatay geçiş yapabilecekler.

    Kararla ayrıca, 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden vakıf üniversitelerinde lisansüstü eğitim görenlerin, bu eğitimi yaptıkları ilde bulunan devlet üniversitelerinin ilgili lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yapmasına da imkân sağlandı. Bu kapsamdakilerden tez aşamasındakilerin tez konularının değiştirilmemesi ve vakıf üniversitelerindeki tez danışmanlarının ikinci danışman olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

    Kararın araştırma görevlilerinin üniversitelerince geri çağrılmalarının eğitimlerine sekte vurduğu, laboratuvar, kütüphane gibi altyapılardan uzak kalarak tezlerini sürdürdükleri ve tez konularının değiştirildiği yönündeki şikayetler üzerine alındığı belirtildi. l 

    İbrahim Kalın: "Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda, "Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kontrolden çıkan kamyonet yan devrildi

    Kontrolden çıkan kamyonet yan devrildi

    Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanı! Ekip Nadir'in peşinde...

    Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanı! Ekip Nadir'in peşinde...

    Milyonluk vurgun

    Milyonluk vurgun

    Soçi’de Asya Çağı’nın başladığı ilan edildi

    Soçi’de Asya Çağı’nın başladığı ilan edildi

    Sıradaki Haber