ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi'nden açıklama var mı?

ATA AÖF güz dönemi vize sonuçları açıklandı mı? Binlerce öğrenci bu soruya cevap arıyor. 16-17 Kasım'da gerçekleşen sınavın üzerinden 12 gün geçerken arık sonuçların bir an evvel ilan edilmesi bekleniyor. Peki daha önceki süreçlerde neler yaşanmıştı.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF vize sınav sonuç tarihine ilişkin Atatürk Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama henüz yok. Sınav sonuçları genellikle 15 gün içerisinde açıklanıyor. Bu detay ele alındığında sonuçları 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF NEDİR?

Fakültede bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavları yapılmaktadır. Tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Ara Sınavlar

Fakültede ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.

Yarıyıl Sonu Sınavı

Fakültede yarıyıl sonu sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

Bütünleme Sınavı

Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler.

Üç Ders Sınavı

Fakültede üç ders sınavı gerçekleştirilmektedir.