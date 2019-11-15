ATA AÖF sınavları saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi ekranı

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sınavları bu hafta sonu uygulanacak. ATA AÖF öğrencileri, sınav giriş yerlerini araştırırken, sınav saatlerini de kontrol ediyor. ATA AÖF sınav saatleri, sınav giriş belgeleri üzerinde yer alıyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden alınıyor. ATA AÖF sınav saatleri de sınav giriş belgeleri üzerinde yazıyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ