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    HaberlerEğitim HaberleriATA AÖF sınavları saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi ekranı
    15.11.2019 - 15:23 |

    ATA AÖF sınavları saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi ekranı

    Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgeleri yayımlandı. ATA AÖF sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav saatlerini araştırıyor. 16 - 17 Kasım 2019 tarihlerinde uygulanacak olan ATA AÖF vize sınav saatleri haberimizde...

    ATA AÖF sınavları saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi ekranı

    Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sınavları bu hafta sonu uygulanacak. ATA AÖF öğrencileri, sınav giriş yerlerini araştırırken, sınav saatlerini de kontrol ediyor. ATA AÖF sınav saatleri, sınav giriş belgeleri üzerinde yer alıyor.

    ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    ATA AÖF sınav giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden alınıyor. ATA AÖF sınav saatleri de sınav giriş belgeleri üzerinde yazıyor.

    SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

     

     

    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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