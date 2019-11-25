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    HaberlerEğitim HaberleriAta AÖF sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
    25.11.2019 - 17:33 |

    Ata AÖF sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

    ATA AÖF soru ve cevaplarının yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler sınav sonucuna dair ipucu aldılar. Fakat kesin sonuç merak ediliyor. Öğrenciler de 'ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye sorguluyor.

    Ata AÖF sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

     

    Atatürk Üniversitesi gün dönemi vize sınavları 17 Kasım'da gerçekleşti. Sınavın ardından soru ve cevaplar yayımlandı. Adaylar 20 Kasım tarihine kadar itirazda bulunurken şimdi sonuç tarihine gözler kesildi. Her bir aday sınavın üzerinden bir hafta geçerken "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.

    ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    ATA AÖF vize sınav sonuç tarihine ilişkin Atatürk Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama henüz yok. Sınav sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. 

      25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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