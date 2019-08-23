Bilim virüsü Mardin’e yayıldı

Bilim Virüsü Mardin Temsilcisi Fatma Dilan Güneş’in açılış konuşması ile başlayan etkinlikte, M-Gen Kurucusu, Fütürist Ufuk Tarhan, Mimar Burçin Gürbüz, Enis Erdem Yurdatapan ve Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık konuşmacı olarak yer aldı.

Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık etkinlikle ilgili, “Bilim Virüsü, yeni nesil öğrenme programları ve ilham veren bilim buluşmaları ile gençler arasında bilim tutkusunun, bilimsel düşünme alışkanlığının yayılması için çalışıyor. İstanbul ve Bursa’dan sonra bilim virüsünü Mardin’e taşımak bize büyük heyecan verdi. Gördüğümüz yoğun ilgi, Türkiye çapına yaymayı planladığımız Bilim Virüsü Buluşmaları için bizi yüreklendirdi” dedi.

Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden olan 2500 yıllık Dara Antik Kenti’nde düzenlenen etkinlikte astronomi, sanal gerçeklik, arkeoloji ve girişimcilik atölyeleri de yapıldı.